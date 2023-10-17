Донецк, 17 октября, 2023, 07:46 — ИА Регнум. Российские военные сорвали шесть попыток украинской армии провести атаки в районе Торского участка и Серебрянского лесничества на краснолиманском направлении. Об этом заявил журналистам начальник пресс-центра группировки «Центр» Вооружённых сил России Александр Савчук.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«На краснолиманском направлении подразделения войск «Центр» огнем артиллерии и ударами армейской и штурмовой авиации сорвали шесть попыток атак штурмовых групп 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 12-й бригады специального назначения «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе Торского участка и Серебрянского лесничества», — сказал военнослужащий, которого цитирует ТАСС.

Савчук отметил, что ВСУ потеряли в ходе этих боев около 60 своих военных. Кроме того, российским бойцам удалось уничтожить боевой бронеавтомобиль Kozak и пикап противника.

Начальник пресс-центра также сообщил, что бомбардировочная авиация России поразила два командно-наблюдательных пункта ВСУ в районе населенного пункта Серебрянка (ДНР). Савчук добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы российские войска обнаружили и подавили около 30 артиллерийских расчетов украинской армии.

Как сообщало ИА Регнум, 16 октября Минобороны проинформировало, что Вооружённые силы России продвинулись сразу на нескольких участках в зоне специальной военной операции.

Так российская армия приступила к наступательным действиям под Донецком, из-за чего ВСУ стянули силы к Авдеевке для обстрелов столицы ДНР. Кроме того, Вооружённые силы России заняли выступы в районе Водяного и Красногоровки, завладели инициативой в Харьковской области, где продолжают наступление на Купянск, а также взяли контроль над десятью опорными пунктами в районе Времевского выступа (Запорожская область).