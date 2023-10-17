Вена, 17 октября, 2023, 07:18 — ИА Регнум. Вооружённые силы России с помощью «огненного микса» из артиллерии и беспилотников вынудили ВСУ отказаться от крупных и масштабных атак, заявил 16 октября в интервью газете Die Welt полковник австрийских вооружённых сил Маркус Райснер.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По его словам, в последнее время ВСУ не атакуют крупными механизированными соединениями из-за риска попасть под «разрушительный» комбинированный удар из ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и беспилотных летательных аппаратов.

Райснер отметил, что на данный момент украинские военные предпринимают попытки атаковать небольшими группами, что, в свою очередь, требует огромного количества времени и чревато безвозвратными потерями.

«Если смотреть объективно, с военной точки зрения украинское контрнаступление полностью провалилось, полностью. Это если говорить предельно откровенно — так, как есть», — заключил офицер, добавив, что у ВСУ изначально не было даже теоретических шансов достигнуть своих целей из-за нехватки необходимого военного потенциала и превосходства России в воздухе.

Как передавало ИА Регнум, в интервью Welt Маркус Райснер также заявил, что поражение Вооружённых сил Украины в рамках конфликта приведёт к падению режима Владимира Зеленского. Полковник подчеркнул, что ВС России сохранили за собой потенциал, необходимый для победы над Киевом.