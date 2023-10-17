Вашингтон, 17 октября, 2023, 06:58 — ИА Регнум. Белый дом на данный момент не в состоянии назвать точные сроки начала поставок гуманитарной помощи мирному населению сектора Газа, заявил в понедельник, 16 октября, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе онлайн-брифинга.

Chairman of the Joint Chiefs of Staff Джон Кирби

«Я не готов сегодняшним вечером обозначать сроки этого… Разумеется, мы бы хотели увидеть поставки как можно скорее», — сказал представитель американской администрации.

Ранее государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен в ходе своего выступления в Израиле 16 октября заявил, что власти США и Израиля договорились о подготовке плана гуманитарной помощи мирным жителям сектора Газа. По его словам, стороны рассматривают возможность создания зон, которые «помогут ограничить население от опасности». Блинкен подчеркнул, что Госдеп разделяет опасения по поводу возможности захвата и уничтожения гумпомощи со стороны ХАМАС.

Как передавало ИА Регнум, 15 октября помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что власти намерены запросить не менее двух миллиардов долларов на помощь Украине, Израилю и другие нужды. По его словам, глава государства обратится к Конгрессу по этому вопросу.