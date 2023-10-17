Против сил ВСУ применили огнеметную систему «Тосочка» — 601-й день СВО
Против скопления сил ВСУ применили огнемётную систему «Тосочка» — 601-й день СВО
Новый, 601-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован известием о том, что расчёт тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» подразделений радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Центрального военного округа уничтожил скопление украинской пехоты на одном из укрепленных районов. Как сообщает 17 октября «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны РФ, по противнику ударили термобарическим снарядом повышенной дальности.
Тем временем танкисты Западного военного округа наносят мощные огневые удары по противнику на купянском направлении. Оборонное ведомство также показало видеокадры того, как экипажи танков Т-80БВМ уничтожают артиллерию, боевую бронированную технику иностранного производства, наблюдательные пункты и склады боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Подробности — в трансляции ИА Регнум.