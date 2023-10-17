Новый, 601-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован известием о том, что расчёт тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» подразделений радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Центрального военного округа уничтожил скопление украинской пехоты на одном из укрепленных районов. Как сообщает 17 октября «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны РФ, по противнику ударили термобарическим снарядом повышенной дальности.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Тем временем танкисты Западного военного округа наносят мощные огневые удары по противнику на купянском направлении. Оборонное ведомство также показало видеокадры того, как экипажи танков Т-80БВМ уничтожают артиллерию, боевую бронированную технику иностранного производства, наблюдательные пункты и склады боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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