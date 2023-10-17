Петропавловск-Камчатский, 17 октября, 2023, 06:41 — ИА Регнум. Занятия в школах отменили из-за пеплопада в посёлках Ключи и Козыревск Усть-Камчатского района. Об этом 17 октября сообщил Камчатский филиал Единой геофизической службы (ЕГС) РАН в своём Telegram-канале.

Козинцев Вулкан Ключевской. Камчатский край

Уточняется, что посёлок Ключи накрыло пеплопадом от выбросов Ключевского вулкана. Жителей посёлка призвали через громкоговорители не открывать окна, не выходить на улицу и пользоваться средствами индивидуальной защиты. Занятия в школах отменены.

Кроме того, фиксируется пепловый выброс на высоту около 5000 метров на вулкане Безымянный. В посёлке Козыревск и в посёлке Ключи в режиме повышенной готовности находятся все соответствующие службы. Как уточнил глава Усть-Камчатского муниципального района Олег Бондаренко, в населённых пунктах есть запасы всего необходимого, включая средства индивидуальной защиты.

Ранее ИА Регнум сообщало, что извержение самого высокого вулкана Евразии — Ключевского, или Ключевой сопки, началось 23 июля. Вулкану присвоили жёлтый, повышенный код опасности для авиации.

В конце сентября специалистами-вулканологами на Камчатке зафиксирована активизация извержения вулкана Ключевского.