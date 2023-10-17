Москва, 17 октября, 2023, 06:13 — ИА Регнум. Государственная дума намерена проверить работу Анатолия Чубайса в РАО «ЕЭС России» и на возможный вывод капитала из России. Об этом в интервью РИА Новости 17 октября заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Анатолий Чубайс

«Чубайс за последние годы стал по-настоящему политическим аллергеном для общества. Год назад он покинул страну, теперь он развозит гумпомощь, публично хочет показать свою лояльность в войне Израиля», — сказал Хамзаев.

Депутат Госдумы призвал проверить работу Анатолия Чубайса в РАО «ЕЭС России», а также возможный вывод капитала из России им или его родственниками. Соответствующие запросы Султан Хамзаев направит в Следственный комитет и ФСБ.

По его словам, неясно, откуда у Чубайса появились средства, чтобы путешествовать по миру и оказывать гуманитарную помощь.

Как передавало ИА Регнум, 15 октября бывший глава «Роснано» и его супруга Авдотья Смирнова закупили и лично развезли гуманитарную помощь для израильтян, пострадавших в результате атаки со стороны ХАМАС.