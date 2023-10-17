Тель-Авив, Израиль, 17 октября, 2023, 06:13 — ИА Регнум. План оказания гуманитарной помощи жителям сектора Газа договорились подготовить власти США и Израиля. Об этом сообщил 16 октября госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе своего выступления в Израиле, видеозапись опубликовала пресс-служба Госдепа.

Иван Шилов ИА REGNUM Энтони Блинкен

«По нашему запросу США и Израиль договорились разработать план, который сделает возможным доставку гуманитарной помощи от стран-доноров и международных организаций мирным жителям Газы и только им», — указал Блинкен.

Как пояснил госсекретарь США, в плане предусмотрят возможность создания зон, которые «помогут оградить население от опасности». Блинкен подчеркнул важность поступления гуманитарной помощи в сектор Газа и отметил, что Госдеп разделяет опасения по поводу возможности захвата или уничтожения гуманитарной помощи со стороны ХАМАС.

«Мы приветствуем приверженность правительства Израиля работе над этим планом. Президент в полной мере ожидает дальнейшего обсуждения этого вопроса, когда он будет здесь в среду», — пояснил Блинкен.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент Соединённых Штатов Америки Джозеф Байден всерьёз рассматривает возможность совершить визит в Израиль. В настоящее время ведётся планирование и серьёзное обдумывание визита главы американского государства, разрабатывается программа на территории Израиля.

Байден 15 октября в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху обсудил военную помощь со стороны США, а также возможность создания гуманитарного коридора в Газу.