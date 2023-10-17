Абу-Даби, 17 октября, 2023, 05:20 — ИА Регнум. Представители Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) разочарованы тем, что Совет Безопасности Организации Объединённых Наций (СБ ООН) не поддержал предложенный Россией проект ближневосточной резолюции, заявила постоянный представитель ОАЭ при ООН Лана Заки Нусейба 17 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

«Проект резолюции, предложенный российской делегацией, отвечаем всем гуманитарным потребностям… Мы разочарованы тем, что сегодня он не смог получить поддержку Совета», — приводит ТАСС слова дипломата.

Она отметила, что Объединённые Арабские Эмираты проголосовали за российскую ближневосточную резолюцию, так как предложенные инициативы соответствуют гуманитарным потребностям. Лана Заки Нусейба подчеркнула, что доступ к продуктам питания, воде и медицинской помощи должен быть полностью восстановлен.

Как передавало ИА Регнум, Совет Безопасности ООН не принял проект российской резолюции с призывом к немедленному прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Проект, осуждающий насилие и боевые действия в отношении мирных граждан, поддержали лишь пять стран из девяти необходимых, четыре государства выступили против.