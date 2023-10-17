Петропавловск-Камчатский, 17 октября, 2023, 05:09 — ИА Регнум. Охотника, пропавшего на Козельском вулкане, разыскивают спасатели на Камчатке. Об этом 17 октября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю.

Алексей Куприянов Вулканы Камчатки. Вулкан Козельский

Уточняется, что заявление о происшествии поступило вечером 16 октября. Как рассказал заявитель, он и двое его товарищей отправились в район Козельского вулкана охотиться на зайцев. Между охотниками была договорённость сообщать о прибытии в контрольные точки. В назначенное время один из охотников не прибыл в условленное место. Сначала заявитель и его товарищ осуществляли поиски своими силами, но результата не было. Тогда мужчины приняли решение обратиться за помощью к спасателям.

На поиски пропавшего охотника выехали спасатели Камчатского спасательного центра МЧС России, а также кинологический расчёт, поисково-спасательный отряд КГКУ «ЦОД» и отряд ЛАРН КГКУ «ЦОД». Поиски осложнились сильным плотным туманом и снижением видимости, поэтому было принято решение продолжить поиски в светлое время суток.

В настоящий момент поиски пропавшего охотника возобновлены.

Потухший вулкан Козельский находится примерно в 20-25 километрах от Петропавловска-Камчатского. Его высота составляет 2189 метров над уровнем моря.

Ранее ИА Регнум сообщало, что на Камчатке спасатели обнаружили тело одного из двух мужчин, пропавших на реке Паужетка. По данным МЧС, 2 октября две легковые машины пытались перебраться на другой берег, но перевернулись во время форсирования реки Паужетка в Усть-Большерецком районе Камчатки из-за сильного течения. Только пять из семи пассажиров смогли самостоятельно добраться до берега.

Из воды также достали затонувший автомобиль. Поиски второго человека продолжаются, пока его судьба остаётся неизвестной.