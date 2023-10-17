Токио, 17 октября, 2023, 04:32 — ИА Регнум. Глава департамента Министерства иностранных дел Японии по вопросам разоружения и ядерного нераспространения Кацуро Китагава обратился к России с призывом снять запрет на ввоз рыбы и морепродуктов. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Согласно заявлению, Япония обратилась с соответствующей просьбой на фоне сброса разбавленной радиоактивной воды с атомной электростанции «Фукусима-1».

«Ужесточение импортных ограничений… является несправедливым и идёт вразрез с международным движением по облегчению и отмене и ограничений на импорт продовольствия из Японии», — заявил Китагава.

Он также добавил, что решение России по ограничению на импорт морепродуктов является «чрезвычайно прискорбным» и призвал к его отзыву.

Как передавало ИА Регнум, 16 октября агентство Kyodo сообщило, что власти Японии назвали несправедливым и «вызывающим сожаление» решение России ввести ограничение на импорт рыбной продукции. Напомним, что Москва в понедельник присоединилась к введённым Пекином ограничениям, которые будут действовать до того момента, пока не появится подтверждение соответствия японских морепродуктов российским стандартам безопасности и стандартам Евразийского экономического союза.