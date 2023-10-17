Южно-Сахалинск, 17 октября, 2023, 04:00 — ИА Регнум. Легковой автомобиль вылетел на железнодорожные пути перед поездом на юге Сахалина, а после столкнулся с составом, сообщили журналистами в пресс-службе Дальневосточной железной дороги (ДВЖД).

Иван Шилов ИА REGNUM Поезд

ДТП произошло рано утром 17 октября на 34 км перегона Южно-Сахалинск-Христофоровка. Машинист пытался избежать столкновения и применил экстренное торможение, но расстояние для предотвращения аварии было недостаточным.

«Автомобиль выехал на переезд на красные запрещающие сигналы светофора и врезался в проходящий подвижной состав РА-3, который на момент происшествия двигался без пассажиров», — уточнил представитель ДВЖД, слова которого приводит портал astv.ru.

В результате инцидента водитель машины и члены бригады локомотива не пострадали. Случившееся не создало помех для движения пассажирских поездов.

В отделе ГИБДД по Южно-Сахалинску уточнили, что при аварии получил травму 12-летний ребёнок. Медики диагностировали у него закрытый перелом плеча и наложили гипс.

Водитель автомобиля, который столкнулся с поездом, пояснил, что засмотрелся в телефон и из-за этого проигнорировал запрещающие сигналы светофора, в результате чего машина оказалась на ж/д путях.

Как сообщало ИА Регнум 4 сентября в Раменском Московской области произошло столкновение электропоезда и легкового автомобиля, в результате чего погибла женщина, находившаяся за рулем машины.

16 октября в Хасанском районе Приморского края произошло ДТП с участием туристического автобуса. Как уточняли в региональном министерстве ГОЧС, жертвами инцидента стали по меньшей мере два человека. Ещё 17 человек пострадали.