Нью-Йорк, США, 17 октября, 2023, 03:24 — ИА Регнум. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА), запущенные украинской армией, практически ежедневно нейтрализует охрана Запорожской АЭС. Такое заявление сделал 16 октября заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению.

Иван Шилов ИА Регнум Запорожская АЭС

Как уточнил российский дипломат, атаки БПЛА и эпизоды огневого воздействия со стороны украинской армии на город Энергодар и Запорожскую АЭС производятся с июля 2022 года практически ежедневно.

«В настоящее время охраной станции почти на ежедневной основе нейтрализуются многочисленные летательные аппараты, запущенные украинскими боевиками с целью атак и провокаций в отношении станции», — сказал Воронцов.

При этом дипломат подчеркнул, что с территории Запорожской АЭС атаки никогда не велись, и на территории АЭС не размещались тяжёлые вооружения, а также боеприпасы к ним. Кроме того, на территории АЭС отсутствует военный персонал, который мог бы быть использован для нападений с территории станции.

«На ЗАЭС находятся только те силы, которые необходимые для ее охраны и ликвидации возможных последствий украинских атак», — указал Воронцов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси рассказал о практически ежедневной фиксации специалистами организации звуков взрывов в районе Запорожской АЭС. Ситуацию с безопасностью на объекте Гросси назвал нестабильной.

В свою очередь начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов признал три безуспешные попытки украинского спецназа атаковать и захватить Запорожскую АЭС.

В МИД России заявили, что признание Буданова в атаках на ЗАЭС должно стать холодным душем для ООН. Российская сторона неоднократно заявляла, что режим Зеленского шантажирует европейцев, используя станцию в качестве грязного ядерного оружия.