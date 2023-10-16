Киев, 17 октября, 2023, 02:53 — ИА Регнум. 59 компаний из 23 стран согласились производить оружие с Украиной, заявил глава Министерства иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в эфире всеукраинского телемарафона 16 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Кулеба

«Уже 59 компаний из 23 стран мира присоединились к альянсу оборонных индустрий. Они будут вместе с Украиной производить необходимое оружие», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

В конце сентября Дмитрий Кулеба на международном форуме оборонных индустрий в Киеве заявил, что на Украине начали изготавливать снаряды калибра 155 мм, который является стандартом НАТО. Кроме того, по его словам, удалось наладить производство морских дронов и беспилотников большой дальности.

Как передавало ИА Регнум, 30 сентября глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе открытия в Киеве первого форума оборонных индустрий заявил о создании альянса оборонных индустрий. По его словам, базовую декларацию на тот момент подписали 13 компаний.