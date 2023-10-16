Дамаск, 17 октября, 2023, 02:03 — ИА Регнум. Члены террористических группировок в Идлибской зоне деэскалации в Сирии готовятся совершить атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и реактивных систем залпового огня (РСЗО) дальнего радиуса действия, сообщил журналистам заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в этой арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

По его словам, боевики выбрали в качестве своих целей мирное население и объекты гражданской инфраструктуры, а также пункты размещения военнослужащих Вооружённых сил России и Сирии. Контр-адмирал подчеркнул, что российское командование и руководство сирийской армии сделают совместно всё необходимое, чтобы сорвать планы террористов.

Как сообщало ИА Регнум, 9 октября Вадим Кулить проинформировал, что Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли пять авиаударов по складам и лагерям террористов в провинции Идлиб в Сирии.

При этом он уточнил, что в провинции Латакия боевики запустили БПЛА в сторону позиций сирийских войск в районе Шейх-Мухаммеда. Жертвой указанной атаки стал один военнослужащий Вооружённых сил Сирии. Ещё двое сирийских солдат получили ранения.

12 октября директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что США делятся с террористами в Сирии данными о местах дислокации и маршрутах передвижения российских и сирийских войск. Он также добавил, что американская военная база «Эт-Танф», которая находится на границе Сирии, Иордании и Ирака, стала «бандитским гнездом».