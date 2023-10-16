Москва, 17 октября, 2023, 01:36 — ИА Регнум. Заслуженный артист РФ, музыкант и педагог Александр Готгельф скончался в возрасте 74 лет, сообщил в своём Telegram-канале Российский национальный оркестр (РНО).

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча

«Коллектив Российского национального оркестра с глубоким прискорбием сообщает о скоропостижной кончине замечательного музыканта и педагога, заслуженного артиста РФ Александра Львовича Готгельфа», — сказано в тексте.

В сообщении отмечается, что музыкант с момента создания коллектива являлся одним из тех, кто определял лицо оркестра и задавал планку высочайшего профессионализма. В РНО выразили соболезнования родным и близким артиста.

Александр Готгельф окончил Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных. Он учился у профессора Армена Георгиана. Готгельф был лауреатом и дипломантом всероссийских, всесоюзных и международных конкурсов, включая Пятый международный конкурс имени Чайковского 1974 года.

Российский национальный оркестр был создан в 1990 году. В этом же году Готгельф начал работу в РНО. Он был концертмейстером группы виолончелей.