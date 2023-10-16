Брюссель, 17 октября, 2023, 01:31 — ИА Регнум. Связи между нападением террориста на шведских футбольных фанатов и палестино-израильским конфликтом не нашла полиция Брюсселя. Об этом 16 октября сообщил представитель следствия в эфире телеканала LN24.

Keith Laverack Полиция Бельгии

«На данный момент ничто не указывает на возможную связь этого акта с палестино-израильской ситуацией», — сообщил представитель следствия.

Также уточняется, что погибли два человека, ещё один получил тяжёлые ранения. Представитель следствия отметил, что причиной нападения могла стать «национальная принадлежность жертв».

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Брюсселе уровень террористической угрозы повышен до максимального после нападения неизвестного на шведских футбольных болельщиков и гибели двоих из них.

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо призвал жителей Брюсселя к бдительности после нападения, поскольку злоумышленнику удалось скрыться. Кризисный центр также рекомендовал жителям Брюсселя не покидать дома без необходимости.

Футбольный матч отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года между сборными Бельгии и Швеции в Брюсселе прервали из-за гибели двух шведских болельщиков, а позднее отменили.

По предварительным данным, неизвестный в оранжевом сигнальном жилете в районе 19:00 (20:00 мск) подъехал к одному из зданий в центре Брюсселя и открыл стрельбу по пешеходам, одетым в форму сборной Швеции по футболу. После стрельбы злоумышленник скрылся с места преступления на скутере.