Пекин, 17 октября, 2023, 01:13 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин проведет 17 октября серию двусторонних встреч в Китае с главами ряда азиатских государств.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Первым таким мероприятием станут переговоры с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом. Путин встретится с ним впервые.

Кроме того, российский лидер собирается пообщаться с главами Таиланда, Монголии и Лаоса. Путин посещает Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.

Президент России в ходе своей поездки в Китай должен принять участие в качестве главного гостя в форуме «Один пояс — один путь», а также провести переговоры с китайским лидером 18 октября.

Как сообщало ИА Регнум, 16 октября Владимир Путин заявил, что Россия и Китай считают всех людей равными и выступают за то, чтобы те обладали одинаковыми правами и свободами. Он отметил, что именно на таких принципах и должен постепенно формироваться многополярный мир.

Президент также рассказал, что РФ и КНР решили вопросы пограничного размежевания, которые не решались на протяжении 40 лет. Глава государства подчеркнул, что этого удалось добиться благодаря доброй воле с обеих сторон.