Москва, 17 октября, 2023, 00:45 — ИА Регнум. Сервис Google по ошибке показал, что курс американского доллара якобы снизился до 62,62 рубля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль и доллар

Такой результат выдавался при поисковом запросе «курс доллара к рублю». Спустя некоторое время неполадку устранили.

По состоянию на 23:40 мск сервис показывал курс доллара в размере около 97 рублей, что соответствует реальному значению соотношения двух валют Московской бирже.

Как сообщало ИА Регнум, 9 октября курс доллара на Московской бирже поднялся выше 102 рублей. Это произошло впервые с 23 марта 2022 года.

11 октября правительство РФ опубликовало указ президента России Владимира Путина об обязательной продаже валютной выручки некоторыми экспортёрами сроком на шесть месяцев. Документ, который вступил в силу с 16 октября, направлен на стабилизацию курса рубля.

12 октября курс доллара упал на 3,5 рубля — до 96,70 рубля. В свою очередь глава Сбербанка Герман Греф заявил, что фундаментальный курс российской валюты на сегодняшний день составляет 85–90 рублей за доллар.

16 октября глава Минэкономразвития Максим Решетников рассказал, что его ведомство ожидает, что в 2024–2026 годах курс рубля стабилизируется на уровне 90-92 рубля за доллар.