* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Газа, Палестина, 17 октября, 2023, 00:19 — ИА Регнум. Военное крыло палестинской группировки «Исламский джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которое получило название «Бригады «Аль-Кудс» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), совершило обстрелы Тель-Авива, Иерусалима и других израильских городов, говорится в заявлении этой организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

Атаке также подверглись Ашдош, Беэр-Шев, Ашкелон, Сдерот и Нетивот. В группировке отметили, что удары стали ответом «на резню мирных жителей», якобы устроенную Израилем.

Как сообщало ИА Регнум, утром 7 октября радикальное палестинское движение ХАМАС провело массированную ракетную атаку, целью которой стала израильская территория. Боевики также заняли несколько приграничных районов на юге Израиля.

В ответ на нападение израильская армия начала против ХАМАС операцию «Железные мечи», которая распространилась на сектор Газа. Военные отбили у радикалов все приграничные населенные пункты и приступили к нанесению авиационных ударов по целям на территории палестинского анклава, включая гражданские объекты.

Министерство иностранных дел РФ призвало стороны конфликта прекратить боевые действия. Президент России Владимир Путин 11 октября заявил, что Москва поддерживает решения Совета Безопасности ООН по созданию государства Палестина.

Резолюция СБ всемирной организации, принятая в 1980 году, предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.