Казань, 16 октября, 2023, 23:52 — ИА Регнум. Общероссийское общественно-государственное движение «Движение первых» открыло в Казани финальный этап Всероссийского фиджитал-турнира «Игры первых», сообщили в пресс-службе организации.

Движение Первых

Соревнования будут проходить с 16 по 20 октября. В них примут участие 602 спортсмена из 24 субъектов России.

Фиджитал-спорт представляет собой двоеборье, где сначала участники соревнуются в рамках компьютерной игры, а после состязания проводятся уже вживую. На открытии игр выступила заместитель председателя правления «Движения первых» Екатерина Самсонова.

«Сегодня, при поддержке «Игр будущего», мы даем старт новому проекту, который позволит современным спортсменам быть одинаково успешными как на спортивной площадке, так и в виртуальной вселенной, ведь фиджитал спорт — это не просто объединение цифровой и физической активности. Это возможность для каждого найти занятие по душе и быть здоровым, физически развитым человеком», — сказала она.

Соревнования охватывают такие дисциплины, как фиджитал-футбол, фиджитал-тактическую стрельбу и танцы. Первый вид состязаний объединит спортивный симулятор EA FC и мини-футбол.

Фиджитал-тактическая стрельба включит в себя компьютерный шутер CS2 и игру лазертаг. Участники третьей дисциплины покажут свои умения на площадке в рамках игры Just Dance.

Лучшая команда по фиджитал-тактической стрельбе сможет с подать заявку на участие в международных соревнованиях «Игры будущего», которые пройдут с 23 февраля по 3 марта 2024 года в Казани. Эти состязания включат в себя 16 основных и 5 дополнительных дисциплин, которые совмещают классический спорт, киберспорт или VR-/AR-технологию.

Участниками международных соревнований станут более двух тысяч спортсменов из России, а также из стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки.

«Движение первых» было создано 14 июля 2022 года по распоряжению президента России Владимира Путина. Учредительное собрание организации состоялось 20 июля 2022 года.

I съезд движения проходил в Москве с 18 по 20 декабря. По итогам голосования на этом собрании организация получила название «Движение первых». Деятельность движения нацелена на организацию досуга, создание возможностей для всестороннего развития и самореализации, а также профессиональную ориентацию детей в России.

В организацию могут вступать дети с шести лет. Участниками «Движения первых» могут быть несовершеннолетние, которые обучаются по программам начального общего, основного общего, среднего профессионального и высшего образования.