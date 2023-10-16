Грозный, 16 октября, 2023, 23:04 — ИА Регнум. Мальчик пяти лет и его сестра восьми лет скончались в результате отравления неизвестным веществом в городе Грозном. Об этом 16 октября сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Чеченской Республике.

Иван Шилов ИА REGNUM

Уточняется, что 15 октября двое детей были госпитализированы с признаками «отравления неясной этиологии». Через несколько часов дети скончались в реанимационном отделении больницы.

По факту гибели детей начата доследственная проверка, следователи назначили необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти детей. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки по факту смерти двух малолетних детей.

Ранее ИА Регнум сообщало, что трое детей попали в больницу после отравления шоколадом в Видном Московской области. Инцидент произошёл в деревне Михайлово, расположенной в шести километрах от города Видное. Троих детей госпитализировали с признаками отравления после того, как они на перемене в школе съели шоколадку.

Также сообщалось, что единственную школу в посёлке Эгвекинот на Чукотке закрыли на карантин в связи со вспышкой кишечной инфекции. За месяц инфекцию выявили у 30 учащихся.