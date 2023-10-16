Москва, 16 октября, 2023, 22:51 — ИА Регнум. Представители Общероссийского народного фронта (ОНФ) совместно с производителем огнеупорного обмундирования для военнослужащих протестировали на полигоне качество этой одежды, которая может выдерживать высокую температуру, сохраняя бойцам здоровье и жизнь. Об этом сообщили в пресс-службе президентского движения.

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ОНФ ещё 10 сентября, в День танкиста, доставил на передовую динамическую защиту для танков и несколько комплектов средств радиоэлектронной борьбы. С этой акцией стартовал специализированный сбор средств, который проходит на сайте «Всё для Победы!».

В рамках указанного проекта Народный фронт закупает для танкистов и и передаёт им динамическую защиту, индивидуальные аптечки и медицинские рюкзаки. Производители специализированной огнеупорной одежды для автогонщиков шьют костюмы для танкистов и передают их в ОНФ для отправки на передовую.

Старший прапорщик запаса, танкист Василий рассказал о характеристиках этого обмундирования и его важности для армии.

«Эта форма пропитана специальной жидкостью, которая не даёт загореться. Например, при возгорании боеприпасов танк может серьёзно накалиться. Тот, кто одет в такой костюм, не вспыхнет, останется целым и невредимым. Когда я служил в Чечне, потом в Сирии, у меня не было такого костюма. Загорелись боеприпасы. Когда я вылез из танка, заметил, что обгорел. В такой форме этого бы не случилось. Кроме того, если в танк попадёт снаряд, костюм защитит бойца от осколочных ранений», — заявил боец.

Производителем спецодежды для автогонок является спортсменка Екатерина Николаева. Она сообщила, что эта форма была разработана после трагического случая, произошедшего в её семье.

Так, несколько лет назад сын Екатерину участвовал на соревнованиях на багги. В ходе состязания транспортное средство загорелось и мальчик получил серьёзные ожоги. Сын спортсменки уже выздоровел, но тяжелая реабилитация после случившегося побудила Николаеву заняться созданием защитной одежды, которую она разрабатывает вместе с командой.

По этой же технологии были разработаны костюмы для танкистов по заказу Народного фронта. Производитель уточнила, что ткань, используемая при пошиве огнеупорного обмундирования выдерживает 45 секунд прямого огня, что является отличным показателем.

Как сообщало ИА Регнум, 20 мая стало известно, что в Воздушно-десантные войска ВДВ России в зоне проведения специальной военной операции (СВО) поступили всесезонные комплекты полевого обмундирования нового поколения (ВКПО 3.0). Это обмундирование изготовили из материалов с улучшенными свойствами и оно обладает повышенными эргономическими характеристиками.