Петропавловск-Камчатский, 17 октября, 2023, 10:00 — ИА Регнум. Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Генералиссимус Суворов» проекта 955 «Борей-А» прибыл в пункт базирования подводных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) в городе Вилючинске на Камчатке после межфлотского перехода с Северного на Тихоокеанский флот. В торжественном митинге, посвящённом встрече судна, приняли участие командующий ТОФ адмирал Виктор Лиина и губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Mil.ru Вилючинск

«Сегодня на Тихоокеанском флоте исторический и очень важный момент. Оперативные возможности Тихоокеанского флота в решении задач обеспечения военной безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе возросли», — отметил адмирал Виктор Лиина.

Губернатор Камчатки поздравил присутствующих со знаменательным событием. По словам Солодова, прибытие «Генералиссимуса Суворова» вносит очередной вклад в укрепление боевой готовности и боеспособности Тихоокеанского флота и всей страны.

«Отдельно хочу отметить, что такие события становятся для нас уже доброй традицией, а это означает что Вилючинск, Камчатка и Тихоокеанский флот будут дальше развиваться, оставаться надежным форпостом страны на северо-востоке Родины», — отметил глава региона. Прибывший крейсер, по его словам, является одним из самых совершенных в мире, но он лишь один из компонентов обороноспособности страны. «Не менее важно ваше мужество и профессионализм. Я поздравляю вас с выполненными боевыми задачами и уверен, что все цели, поставленные перед вами, будут достигнуты», — подчеркнул Солодов.

После швартовки крейсера и схода экипажа на пирс, где был построен личный состав 25-й дивизии подводных лодок ТОФ, командир прибывшего крейсера доложил командующему ТОФ о выполнении поставленных задач, после чего по флотской традиции ему был вручен жареный поросёнок, а отличившиеся военнослужащие были удостоены наград и грамот. Митинг завершился торжественным прохождением личного состава и встречей экипажа со своими семьями.