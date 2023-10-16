Москва, 16 октября, 2023, 22:07 — ИА Регнум. Минфин предложил с 1 января 2024 года поднять минимальную цену на водку до 299 рублей за 0,5 литра. Проект соответствующего приказа опубликовали 16 октября на портале нормативных актов.

Иван Шилов ИА REGNUM

В документе также предусмотрено повышение цен на бренди до 403 рублей за пол-литровую бутылку и на коньяк — до 556 рублей.

«При разработке проекта приказа принимались во внимание также влияние введённых внешних торговых и финансовых ограничений, рост стоимости импортного оборудования, комплектующих и расходных материалов», — говорится в пояснительной записке к проекту приказа.

Кроме того, в министерстве предложили устанавливать минимальную цену на ром. Если приказ подпишут, со следующего года она составит 403 рубля за 0,5 литра.

В настоящее время минимальная цена водки в розницу составляет 281 рубль за пол-литра, бренди — 375 рублей, коньяка — 517 рублей.

Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин в сентябре заявил, что цены на алкоголь из недружественных к Новому году могут вырасти вдвое. По мнению эксперта, это коснётся в основном недорогого сегмента продукции.