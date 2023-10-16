Луганск, 16 октября, 2023, 20:54 — ИА Регнум. Сразу две выставки, посвященные поэту Александру Пушкину, открыли в Луганске. Об этом ИА Регнум сообщили в пресс-службе министерства культуры Белгородской области.

Илья Наймушин/ РИА Новости

Проект «Пушкин — наше всё» организовали Луганская и Белгородская универсальные научные библиотеки. Впервые в ЛНР жители могут ознакомиться с материалами Всероссийского музея А. С. Пушкина.

В рамках экспозиции «И на знакомые их образы гляжу» организаторы представили оцифрованные копии портретов Пушкина, его родителей, а также друзей и наставников. На выставке «И сквозь века и поколенья он не устанет удивлять» зрителям доступны иллюстрации к произведениям великого поэта, выполненные выдающимися художниками XIX–XX веков.

«В прошлом году мы подписали гарантийные обязательства о том, что в случае победы в грантовом конкурсе, к нам приедет выставка, которая расскажет жителям ЛНР, каково было окружение Александра Сергеевича, представит картины с изображением гениального мастера и иллюстрациями к его произведениям», — рассказала заместитель директора по научной и проектной деятельности луганской библиотеки Галина Аксенова.

Замдиректора белгородской библиотеки Елена Бочарникова, которая также является руководителем проекта, сообщила, что жителям Луганска, кроме выставок, привезли литературу. Библиотекари доставили книги, которые передали белгородские писатели и читатели библиотеки. Также они привезли книги по краеведению Белгородской области.

Как сообщало ИА Регнум, в ЛНР готовят экспозицию для Международной выставки «Россия» на ВДНХ, которая будет проходить с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года. Представители республики представят отдельный стенд, а также будут участвовать в ярмарке имиджевой продукции и проведут дегустацию продуктов от местных производителей.