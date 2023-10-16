Москва, 16 октября, 2023, 20:31 — ИА Регнум. Количество туристических поездок из России в страны Европы с начала 2023 года выросло на 30%, заявил 16 октября на пресс-конференции вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

«Примерно на 30% увеличилось количество путешествий в страны Евросоюза за счёт адаптации и наличия отчасти конкурентных цен на авиационную перевозку», — рассказал он.

Горин сообщил, что пользуются популярностью полёты в Черногорию через Кувейт и на Кипр через Армению. В общей сложности путешествие в одну сторону занимает 11-15 часов, учитывая пересадку.

Как сообщало ИА Регнум, по данным поисковика авиабилетов «Авиасейлс», самым популярным направлением у российских туристов на период с декабря по февраль 2024 года стал Таиланд. Билеты на полёты в эту страну составили 22% от их общего количества. На втором месте оказалась Турция (11% авиабилетов), на третьем Объединённые Арабские Эмираты (6% авиабилетов).

Премьер-министр России Михаил Мишустин 11 октября сообщил, что правительство выделило дополнительно 10 млрд рублей на проекты по строительству модульных отелей. Средства предоставят 58 регионам на реализацию 433 инвестпроектов, чтобы они создавали новые места для отдыха туристов.