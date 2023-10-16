Брянск, 16 октября, 2023, 19:45 — ИА Регнум. Володарский районный суд Брянска арестовал жителя Московской области на шесть суток за установку нацистского марша в качестве звонка на телефон, сообщили 16 октября в пресс-службе суда.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 20.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях и назначил ему наказание в виде шести суток административного ареста», — сообщили в суде.

Согласно протоколу об административном правонарушении, мужчина установил на звонок мобильного телефона военный марш нацистской Германии, что является оскорблением памяти жертв Великой Отечественной войны.

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