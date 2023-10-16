Варшава, 16 октября, 2023, 19:14 — ИА Регнум. Оппозиция получила достаточное количество голосов на парламентских выборах, чтобы сформировать коалицию. Об этом вечером 16 октября сообщил телеканал TVP.

Иван Шилов ИА REGNUM

После подсчета 80,27% голосов партия «Право и справедливость» (PiS) набрала 36,72%, оппозиционная «Гражданская коалиция» бывшего премьер-министра страны Дональда Туска набрала 29,41%. Партии «Третий путь» и «Левые» набрали 14,45 и 8,39% соответственно. У партии «Конфедерация» — 7,22%.

Как передавало ИА Регнум, парламентские выборы в Польше прошли 15 октября. Туск обещал в случае победы привлечь к трибуналу высокопоставленных чиновников, включая президента страны Анджея Дуду и премьер-министра Матеуша Моравецкого. Генерал армии Пётр Пытель предположил, что в случае поражения PiS может применить силу для удержания власти, а экс-глава страны Лех Валенса отметил возможность начала в стране гражданской войны.

За четыре часа до закрытия избирательных участков явка на выборах достигла рекордных 57,54%. Профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский заявил, что Польша оказалась в экономическом и политическом проигрыше из-за украинского кризиса.

В свою очередь политолог Марек Мишкевич заявил 16 октября, что прошедшие выборы привели Польшу ксостоянию неопределённости, так как, несмотря на лидерство «Права и справедливости», оппозиция совместно набрала более половины голосов. Партии могут отстранить победителя от власти, но их объединение в коалицию, как отметил польский политолог, само по себе странно.