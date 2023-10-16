Москва, 16 октября, 2023, 18:51 — ИА Регнум. В Русской православной церкви призвали тщательнее выбирать изображения для новых банкнот во избежание возможного напряжения там, где без него вполне можно обойтись. Об этом 16 октября заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

crb.ru Купюра в 1000 рублей

«К сегодняшней дискуссии о дензнаках: полагаю, что к отбору изображений следует подходить более тщательно, чтобы не создавать напряжения там, где его вполне может не быть», — написал он в Telegram-канале.

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На новом варианте тысячной купюры, представленном Банком России в понедельник, 16 октября, изображены Никольская башня Нижегородского кремля, Музей археологии и этнографии в Уфе, башня Сююмбике в Казанском кремле и Музей истории государственности татарского народа в Казани, расположенный в бывшей дворцовой церкви. На разграбленном во времена СССР и восстановленном в 2000-х годах храме всё ещё не установили крест. Изображение храма без креста рядом с Сююмбике, на которой установлен полумесяц, символ ислама, вызвало обсуждения в обществе.

На банкноте номиналом 5000 рублей изобразили стелу «Европа-Азия», памятник «Сказ об Урале» в Челябинске и стелу «66 параллель» (Полярный круг) в Салехарде.

В «Гознаке» усомнились, что новые купюры можно будет подделать. Банкноты имеют высокую защищённость: на купюрах есть защитная нить, отличающаяся от старого образца и создающая эффект объёма знака рубля и изменяющая изображение под разными углами. На новых купюрах разместили оптические защитные элементы, уже использующиеся на обновлённых 100, 200 и 2000-рублёвых банкнотах.