Эксперты назвали главные драйверы роста экономики России в 2024 году
Доцент Прикладова: деловая активность в РФ растёт за счёт внутреннего производства
Москва, 16 октября, 2023, 19:06 — ИА Регнум. В 2024 году драйверами роста российской экономики будут ТЭК, металлургия, агропромышленный комплекс и химическая промышленность, считает Анастасия Прикладова, доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова. Об этом она заявила 16 октября корреспонденту ИА Регнум.
Ранее сообщалось, что, по данным S&P Global, деловая активность в российском производственном секторе растёт уже седьмой месяц подряд.
По словам Прикладовой, одним из ключевых элементов роста экономики России стало развитие оборонно-промышленного комплекса, который способствует повышению производственных показателей в смежных отраслях. Кроме того, в России реализуется ряд национальных программ и стратегий развития отраслей, которые поддерживают широкий спектр отраслей промышленности.
«Так как сейчас РФ постепенно переориентируется с импортных поставок на внутреннее производство, а программы развития рассчитаны как минимум до 2030 года в зависимости от отрасли, то российская экономика продолжит расти в среднесрочной перспективе, — сказал Прикладова. — В частности, среди гражданских отраслей стоит выделить авиастроение и выпуск новых пассажирских самолётов, первые поставки которых запланированы уже на 2024 год. В целом драйверами роста экономики в следующем году будут традиционные отрасли: ТЭК, металлургия, АПК, химическая промышленность».
Экономист полагает, что высоких показателей можно ждать там, где заполняются ниши, освободившиеся после ухода иностранных предприятий. Иными словами, реализуется эффект низкой базы.
В свою очередь, Екатерина Новикова, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова, обратила внимание на то, что российская экономика обладает огромным потенциалом развития внутреннего рынка.
«Если раньше Россия в большей степени занималась экспортом природных ресурсов в страны ЕС, а на полученные деньги приобретала европейскую продукцию, то в текущих реалиях российское правительство поощряет отечественных производителей к созданию своей собственной продукции. При этом экспорт природных ресурсов был постепенно переориентирован с запада на восток», — констатировала Новикова.
Ранее ИА Регнум сообщало, что индекс деловой активности в российском производственном секторе PMI поднялся в сентябре до 54,5. В августе он находился на уровне 52,7. Аналитики объясняют происходящее тем, что российская экономика уверенно адаптируется к внешним ограничениям.
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