Москва, 16 октября, 2023, 19:06 — ИА Регнум. В 2024 году драйверами роста российской экономики будут ТЭК, металлургия, агропромышленный комплекс и химическая промышленность, считает Анастасия Прикладова, доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова. Об этом она заявила 16 октября корреспонденту ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее сообщалось, что, по данным S&P Global, деловая активность в российском производственном секторе растёт уже седьмой месяц подряд.

По словам Прикладовой, одним из ключевых элементов роста экономики России стало развитие оборонно-промышленного комплекса, который способствует повышению производственных показателей в смежных отраслях. Кроме того, в России реализуется ряд национальных программ и стратегий развития отраслей, которые поддерживают широкий спектр отраслей промышленности.

«Так как сейчас РФ постепенно переориентируется с импортных поставок на внутреннее производство, а программы развития рассчитаны как минимум до 2030 года в зависимости от отрасли, то российская экономика продолжит расти в среднесрочной перспективе, — сказал Прикладова. — В частности, среди гражданских отраслей стоит выделить авиастроение и выпуск новых пассажирских самолётов, первые поставки которых запланированы уже на 2024 год. В целом драйверами роста экономики в следующем году будут традиционные отрасли: ТЭК, металлургия, АПК, химическая промышленность».

Экономист полагает, что высоких показателей можно ждать там, где заполняются ниши, освободившиеся после ухода иностранных предприятий. Иными словами, реализуется эффект низкой базы.

В свою очередь, Екатерина Новикова, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова, обратила внимание на то, что российская экономика обладает огромным потенциалом развития внутреннего рынка.

«Если раньше Россия в большей степени занималась экспортом природных ресурсов в страны ЕС, а на полученные деньги приобретала европейскую продукцию, то в текущих реалиях российское правительство поощряет отечественных производителей к созданию своей собственной продукции. При этом экспорт природных ресурсов был постепенно переориентирован с запада на восток», — констатировала Новикова.

Ранее ИА Регнум сообщало, что индекс деловой активности в российском производственном секторе PMI поднялся в сентябре до 54,5. В августе он находился на уровне 52,7. Аналитики объясняют происходящее тем, что российская экономика уверенно адаптируется к внешним ограничениям.

По словам президента России Владимира Путина, Россия уже начинает сама производить многое из того, что раньше закупала за рубежом. Причём таких структурных изменений в российской экономике не наблюдалось уже давно.

Эксперты в США прогнозируют, что экономика России даже спустя полтора санкционных года демонстрирует такую устойчивость, что по темпам роста ВВП может обогнать Евросоюз и США.

По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, экономическая активность в России восстанавливается быстрее, чем прогнозировалось. По итогам 2023 года рост валового внутреннего продукта может превысить 2,5%.

По итогам II квартала 2023 года экономика России выросла в годовом выражении на 4,9%, что стало рекордным показателем за последние полтора года.