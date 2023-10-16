Тель-Авив, Израиль, 16 октября, 2023, 18:16 — ИА Регнум. Власти Израиля заявили главе киевского режима Владимиру Зеленскому, что его «визит солидарности» в Тель-Авив неуместен, сообщил 16 октября израильский портал Ynet.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Сейчас для этого неподходящее время», — уведомила главу киевского режима израильская сторона.

В статье говорится, что госсекретарь США Энтони Блинкен отправился в страны Ближнего Востока с целью урегулирования палестино-израильского конфликта. Зеленский захотел присоединиться к американскому коллеге, однако израильская сторона отказала главе киевского режима.

При этом авторы статьи уточнили, что отказ не означает, что глава киевского режима совсем не сможет приехать в Израиль. Вероятно, такой визит произойдёт позднее, во время турне Зеленского по странам Европы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 12 октября в разговоре с журналистами в Бишкеке заявил, что наглая позиция украинцев всё меньше нравится странам коллективного Запада. По его словам, Зеленскому скоро придётся ответить, куда и на что расходуются выделенные западными странами средства.

Глава киевского режима в октябре в интервью французскому телеканалу France 2 выразил обеспокоенность возможностью снижения внимания к конфликту на Украине со стороны Запада после атак палестинского движения ХАМАС на Израиль. Зеленский подчеркнул, как только помощь Киеву прервётся, время будет играть на стороне Москвы.

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон 14 октября отметил, что эскалация конфликта между Израилем и Палестиной отодвинет Украину на второй план.

До этого координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что помощь Украине не будет длиться бесконечно. При этом президент США Джо Байден 8 октября поручил выделить Израилю дополнительную помощь в связи с атакой палестинского движения ХАМАС.

Эскалация палестино-израильского конфликта началась 7 октября. ХАМАС атаковал территорию Израиля. В ответ Тель-Авив нанёс ракетные удары по сектору Газа. Позднее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале масштабной атаки на объекты ХАМАС в Газе.