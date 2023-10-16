Москва, 16 октября, 2023, 18:02 — ИА Регнум. По итогам 2023 года в России отремонтируют свыше 180 млн кв. м дорог. Об этом 16 октября в ходе видеоконференции президенту РФ Владимиру Путину доложил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Он подчеркнул, что за всю историю страны это является самым лучшим результатом.«Это просто гигантский объём, который мы ещё никогда за всю историю нашей страны не делали. Это самый лучший результат за всю историю страны», — добавил вице-премьер.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 16 октября по видеосвязи во время церемонии открытия новых и реконструированных объектов дорожного строительства в ДНР, Дагестане, Краснодарском крае, Свердловской и Ленинградской областях открыл движение по мосту через реку Кальмиус в районе «Азовстали» в Мариуполе. Мост обеспечит транспортное, в том числе трамвайное, сообщение между Центральным и Левобережным районами города.

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В 2023 году по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» в России обновят более 600 км дорог, ведущих к спортивным учреждениям ― стадионам, физкультурно-оздоровительным комплексам и спортивным школам. Активные работы специалисты ведут в 84 российских регионах.

В российских регионах в рамках нацпроекта в 2023 году обновляют свыше 6,2 тыс. объектов дорожной сети протяженностью более 19 тыс. км. По состоянию на начало августа, строители уложили почти 50% дорожного покрытия. Причём некоторые регионы вышли на показатель в 100%.