Москва, 16 октября, 2023, 18:29 — ИА Регнум. Основная причина роста деловой активности в России — это увеличение объёмов производства в оборонно-промышленном комплексе, спрос на которое резко вырос в условиях СВО. Об этом корреспонденту ИА Регнум 16 октября заявил Андрей Мастеров, ведущий научный сотрудник Института исследований социально-экономических трансформаций и финансовой политики.

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Ранее были опубликованы данные S&P Global, которые показали, что деловая активность в российском производственном секторе растёт уже седьмой месяц подряд — таким образом, РФ оказывается одной из немногих стран «Большой двадцатки» с положительной экономической динамикой.

Как пояснил Мастеров, за счёт роста производства в оборонно-промышленном секторе увеличивается спрос и на продукцию сопредельных отраслей, занимающихся заказами в интересах ВПК. В частности, в обрабатывающей промышленности.

Кроме того, деловая активность может расти за счёт активного развития импортозамещения, однако здесь резкого скачка не наблюдается, так как требуется время на перестройку производственно-логистических цепочек и преодоление технологических ограничений, связанных с санкциями западных стран.

Мастеров полагает, что деловая активность в РФ продолжит расти и в 2024 году, так как сохранится рост деловой активности в отраслях и предприятиях, связанных с выполнением оборонного заказа, а также связанных с импортозамещением. Однако это коснётся в основном крупных и государственных предприятий, занятых в выполнении заказов, имеющих высокое значение для государства и российской экономики.

«В то время как малый и средний бизнес, предприятия сферы услуг могут испытывать трудности в связи с санкциями и ужесточением денежно-кредитной и бюджетной политики, что может оказывать неблагоприятное воздействие на деловую активность», — подытожил Мастеров.

Ранее ИА Регнум сообщало, что индекс деловой активности в российском производственном секторе PMI вырос в сентябре до 54,5. В августе он был на уровне 52,7. Аналитики объясняют такое положение дел тем, что российская экономика уверенно адаптируется к внешним ограничениям.

По словам президента России Владимира Путина, Россия уже начинает сама производить многое из того, что раньше закупала за рубежом. Таких структурных изменений в российской экономике давно не наблюдалось.

При этом внешний долг России по состоянию на 1 октября составил 329,5 млрд долларов, снизившись с начала года на 54,1 млрд долларов.

Аналитики в США приходят к выводу, что экономика России даже спустя полтора санкционных года демонстрирует такую устойчивость, что по темпам роста ВВП может обогнать Евросоюз и США.