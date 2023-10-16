Москва, 16 октября, 2023, 17:55 — ИА Регнум. Руководство Китая пытается найти пути урегулирования ситуации на Украине, позиция Пекина взвешенная и свидетельствует о понимании истинных причин происходящего, сообщил 16 октября журналистам помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

Алексей Даничев/РИА Новости Помощник президента России Юрий Ушаков

«Мы высоко оцениваем весьма взвешенную позицию Пекина по украинскому кризису», — сказал Ушаков.

Он подчеркнул, что в Китае понимают истинные причины сложившейся на Украине ситуации. Пекин искренне стремится найти варианты урегулирования украинского конфликта, добавил он.

В преддверии визита в Китай президента России Владимира Путина Ушаков сказал, что глава государства встретится в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином.

В переговорах в расширенном составе, которые запланированы на 18 октября, будут участвовать с российской стороны глава МИД Сергей Лавров, вице-премьеры Александр Новак и Дмитрий Чернышенко.

Также в переговорах примут участие глава Минэкономики Максим Решетников, глава Минтранспорта Виталий Савельев, глава Минфина Антон Силуанов, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

В составе делегации также председатель Банка России Эльвира Набиуллина, глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, помощник президента Максим Орешкин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В переговорах Путина и Си Цзиньпина в узком составе примут участие Лавров, Ушаков и посол России в Китае Игорь Моргулов.

Кроме того, Путин и Си Цзиньпин, возможно, проведут двустороннюю встречу без участия членов делегаций. По словам Ушакова, в ходе разговора тет-а-тет лидеры двух стран затронут вопросы, в обсуждение которых не нужно посвящать широкие круги общественности.

Также помощник президента России заявил, что между Россией и Китаем в скором времени должны состояться контакты по линии глав правительств. По итогам этих встреч стороны могут подписать несколько важных соглашений.

Визит Путина в Китай начнётся 17 октября. Президент выступит на открытии третьего форума «Один пояс ― один путь» ― сразу за Си Цзиньпином. Путина пригласили на форум в качестве главного гостя. О том, что китайское руководство пригласило его побывать в Китае с визитом, президент сообщил 20 сентября на встрече с главой МИД КНР Ван И.

МИД Китая 24 февраля опубликовал план урегулирования ситуации на Украине из 12 пунктов. Китайское руководство подчеркнуло, что отвергает политику двойных стандартов в подходе к международному праву, вопросам суверенитета и территориальной целостности стран.

Китайское руководство выступило за прекращение огня и за начало мирных переговоров. Пекин указал, в частности, на необходимость отказа от односторонних санкций.