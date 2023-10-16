Москва, 16 октября, 2023, 18:09 — ИА Регнум. Член Союза писателей России Алла Свиридова умерла на 70-м году жизни. Женщину обнаружили прихожане церкви, которые увидели её лежащей рядом с лавочкой в московском храме Мучеников Флора и Лавры на Зацепе. Об этом сообщил источник ИА Регнум.

slavlira. wordpress.com Алла Свиридова

Днем 15 октября в полицию позвонили прихожане храма на Дубненской улице в центре Москвы. Звонившие сообщали, что обнаружили женщину, которая не подавала признаков жизни.

«Женщина 1954 года присела на лавочку в храме «Флора и Лавра». Свидетели сообщили, что ей стало плохо, и она упала. Вызванный на место наряд скорой помощи констатировал наступление смерти от острой сердечно-сосудистой недостаточности», — сообщил собеседник.

Друзья и близкие говорят, что Алла Леонидовна была очень набожным и талантливым человеком. На своей странице в социальных сетях Алла Свиридова подробно рассказывала про церковные праздники, просвещая свою аудиторию.

Свиридова Алла Леонидовна родилась 8 февраля 1954 года в Москве. Написала семь книг со стихами и прозой. В основном темами для её произведений становились Великая Отечественная война, любовь к Родине и посвящения поэтам прошлого. Была членом Союза писателей России, а также председателем творческого клуба «Поиск» и редактором альманаха «Горизонт»