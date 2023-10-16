Москва, 16 октября, 2023, 17:19 — ИА Регнум. Российская сторона не намерена «хлопать дверью» и выходить из Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) из-за хамской позиции США. Об этом 16 октября заявил заведующий кафедры дипломатии МГИМО (У) МИД России, чрезвычайный и полномочный посол Кирилл Барский в интервью журналу «Международная жизнь».

Дипломат отметил, что отказ Вашингтона направить приглашения на саммит АТЭС главам нескольких стран — членов объединения, включая президента России Владимира Путина и главу исполнительной власти Гонконга Джону Ли, является из ряда вон выходящим случаем, в очередной раз указывающий на США, как на безответственного «игрока».

Такие действия американских властей будут учитываться Москвой при принятии решения об уровне представленности России на саммите АТЭС в Сан-Франциско, как об этом уже заявляли российские официальные лица, уточнил Барский.

«Но выходить из АТЭС, «хлопать дверью» из-за капризов какой-то одной экономики, которая уже через несколько месяцев передаст «вахту» председательства дружественной нам Перу? Велика честь — реагировать на подобное хамство. Я лично считаю это ниже нашего достоинства», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 2 октября официальный представитель Госдепа США Мэтт Миллер заявил, что американская сторона не ожидает, что российский лидер приедет на саммит АТЭС в Сан-Франциско. Он также отказался говорить о приглашении для российской делегации и возможном участии в мероприятии главы МИД России Сергея Лаврова. По его утверждению, Вашингтон исполнит свои обязательства как страна — хозяйка саммита АТЭС.

Посол по особым поручения МИД России Марат Бердыев 26 сентября рассказал, что США не собираются приглашать российскую делегацию, в том числе президента РФ, на саммит АТЭС в Сан-Франциско. Он уточнил, что Москва направила запрос США с призывом выполнять свои обязанности государства — председателя АТЭС, отправив приглашение Путину.

Посол России в США Анатолий Антонов заявил 3 октября, что Москва самостоятельно определит, кто будет представлять её на саммите АТЭС в Сан-Франциско. По его словам, российская сторона решит этот вопрос с учётом практической целесообразности.