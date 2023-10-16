Москва, 16 октября, 2023, 16:54 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 16 октября открыл движение по мосту в районе «Азовстали» в Мариуполе, сообщили в Кремле.

Роман Соколов/ТАСС

«Сегодня мы вводим в эксплуатацию сразу несколько дорожных объектов. Так, закончен капитальный ремонт моста в Мариуполе, что позволит восстановить транспортное сообщение между несколькими районами города», — заявил Путин по видеосвязи во время церемонии открытия новых и реконструированных объектов дорожного строительства в ДНР, Дагестане, Краснодарском крае, Свердловской и Ленинградской областях.

В Мариуполе завершили капитальный ремонт моста через реку Кальмиус, который обеспечит транспортное, в том числе трамвайное, сообщение между Центральным и Левобережным районами города.

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В Кремле добавили, что проект ускорит движение по федеральной трассе «Новороссия» в сторону Крыма.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 16 октября по видеосвязи также открыл мост через реку Свирь в Ленинградской области. Первый этап строительства завершился с опережением графика. В Кремле заявили, что постройка моста повысит связанность населённых пунктов в регионе, между правым и левым берегами установится постоянная связь.

В ноябре 2022 года в Мариуполе протянули временный мост, который соединил два берега реки Кальмиус. Переправа, расположенная между пост-мостом и Горбатым мостом, позволила разгрузить сообщение между районами Мариуполя, а также соединила транспортные потоки между Ростовом-на-Дону, Херсоном и Крымом.