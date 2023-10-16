Москва, 16 октября, 2023, 17:09 — ИА Регнум. Деловая активность в российском производственном секторе растёт седьмой месяц подряд. Об этом свидетельствуют данные рейтингового агентства S&P Global.

Александр Кондратюк/РИА Новости

Согласно прогнозу ООН, в 2023 году Россия станет одной из немногих стран G20 с положительной экономической динамикой, сообщила 16 октября обозреватель РИА Новости Наталья Дембинская.

Индекс деловой активности в российском производственном секторе PMI вырос в сентября до 54,5. В августе он находился на уровне 52,7. Рост наблюдается седьмой месяц подряд.

Аналитик назвала это следствием уверенной адаптации российской экономики к внешним ограничениям. По её оценке, процесс идёт быстрее, чем предполагалось. Активный рост идёт в обрабатывающем производстве, строительстве, а также в оптовой и розничной торговле.

При этом в европейских странах ситуация другая. Например, в Великобритании идёт падение индекса PMI. В сентябре он снизился до 46,8 и оказался минимальным за два с половиной года. В Германии PMI снижается с апреля.

Президент России Владимир Путин 13 октября, комментируя падение производства в европейских странах, заявил, что этой рецессии в Москве не радуются и не злорадствуют по поводу проблем Европы.

На пленарном заседании «Российской энергетической недели» 11 октября президент отметил, что Россия практически нашла альтернативу европейскому газовому рынку. Поставки российских энергоресурсов расширяются за счёт азиатских стран. Что касается ЕС, там, как отметил Путин по поводу антироссийких санкций, за что боролись, на то и напоролись.