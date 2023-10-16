Москва, 16 октября, 2023, 16:42 — ИА Регнум. В Социальном фонде 16 октября сообщили о назначении в новых субъектах России с марта по октябрь 801 тыс. пенсий. Глава фонда Сергей Чирков заявил, что первыми выплатами, которые начали получать жители Донецкой и Луганской Народных Республик и Запорожской и Херсонской областей, стали единые пособия и другие детские выплаты.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Сейчас почти 250 тыс. человек получателей единого пособия. Мы за период с марта до 15 октября назначили 801 тыс. пенсий», — сказал он во время парламентского диалога в Совете Федерации.

Ещё 155 тыс. ежемесячных выплат назначили проживающим в новых регионах инвалидам, добавил Чирков. Пенсии жителям новых регионов России начали назначать по российским нормам с 1 марта 2023 года.

Как сообщало ИА Регнум, 6 февраля замглавы Минтруда Андрей Пудов рассказал, что размер пенсий в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях станет соответствующим среднероссийским показателям. По его словам, при этом размер также будет ежегодно индексироваться. Позднее депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях соответствующий закон об обеспечении пенсионных прав граждан. Средним значением для расчёта стали выплаты в соседних регионах — 40 тыс. 183 рубля в ЛДНР (как в Ростовской области) и 37 тыс. 315 рублей в Херсонской и Запорожской областях (как в Крыму). Средний же размер непосредственно пенсии составил 18,2 тыс. рублей с учётом спецдоплаты.