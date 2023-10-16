Москва, 16 октября, 2023, 16:50 — ИА Регнум. Ситуация в зоне палестино-израильского конфликта может обостриться, угроза наземной операции армии Израиля в секторе Газа сохраняется. Об этом 16 октября заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на совещании по оперативным вопросам с президентом России Владимиром Путиным.

Кадр из видео

«Ситуация в зоне конфликта на Ближнем Востоке имеет тенденцию к обострению, по нашей оценке. Операции, которые проводит израильская армия, носят неизбирательный характер. Сохраняется угроза наземной операции, вхождения в Газу», — сказал он.

Замглавы МИД назвал высокой угрозу выхода ближневосточного конфликта из-под контроля, а также возложил главную ответственность за этот кризис на Соединённые Штаты Америки.

«Эта страна пыталась на протяжении долгих лет монополизировать урегулирование, игнорировать соответствующие профильные резолюции Совета Безопасности [ООН]. Препятствуют сейчас должному решению», — пояснил дипломат.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее 16 октября помощник главы государства Юрий Ушаков рассказал, что президент проведёт 16 октября пять телефонных разговоров для обсуждения палестино-израильского конфликта. Ушаков уточнил, что российский лидер внимательно следит за беспрецедентным обострением конфликта на Ближнем Востоке и уже переговорил с президентом Сирии Башаром Асадом и главой Ирана Эбрахимом Раиси. Позднее пройдут беседы с лидерами Египта и Палестины, а также премьер-министром Израиля.

Обострение палестино-израильского конфликта произошло 7 октября. Палестинское движение ХАМАС осуществило ракетную атаку на израильскую территорию, в ответ армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале масштабной атаки на объекты ХАМАС в Газе.

По данным на 15 октября количество погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 2700 человек. В ЦАХАЛ заявили, что на юг Газы было эвакуировано из северной части региона более 600 тысяч человек.