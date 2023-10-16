Эр-Рияд, 16 октября, 2023, 16:28 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Саудовскую Аравию на фоне эскалации палестинско-израильского конфликта не смог в назначенное время встретиться с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бенСальманАль Саудом. Ему пришлось прождать всю ночь. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Сергей Гунеев/РИА Новости Мухаммад бин Салман Аль Сауд

Изначально предполагалось, что аудиенция пройдёт вечером 14 октября, однако саудовский кронпринц прибыл на встречу только утром следующего дня.

«В Эр-Рияде саудовский правитель заставил Блинкена несколько часов ждать встречи, которая, как предполагалось, должна была состояться вечером, но принц явился на неё только на следующее утро», ― говорится в материале.

В ходе встречи премьер-министр и наследный принц Саудовской Аравии призвал снять блокаду с сектора Газа и заявил, что королевство стремится остановить эскалацию палестино-израильского конфликта. Он подтвердил необходимость поиска путей прекращения военных операций, которые унесли жизни невинных людей, и призвал уважать международное гуманитарное право.

Как сообщало ИА Регнум, госсекретарь США посетил Саудовскую Аравию в рамках турне по Ближнему Востоку. Также он побывал с визитом в Израиле (12 октября), Иордании, Катаре, Бахрейне, ОАЭ и Египте.

На совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Блинкен заявил, что Вашингтон всегда будет поддерживать Тель-Авив. Кроме того, в США приветствуют создание в Израиле чрезвычайного правительства, которое показало «единство и решимость израильского общества», добавил он.

Глава Госдепа также добавил, что Вашингтон и Тель-Авив стараются не допустить возникновения второго и третьего фронтов в разворачивающемся конфликте.

Боевые действия на территории Израиля и Газы начались 7 октября. Эскалация палестино-израильского конфликта произошла после того, как радикальное палестинское движение ХАМАС осуществило массированную ракетную атаку на территорию Израиля, захватив несколько населённых пунктов. В сторону Израиля выпустили десятки ракет.

Израиль начал операцию «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа, нанёс ответные удары и восстановил контроль над городами.

16 октября телеканал Al Arabiya распространил информацию о том, что в южной части Газы ввели на пять часов режим прекращения огня для того, чтобы в регион смогли доставить гуманитарную помощь и дать иностранным гражданам возможность покинуть Газу. Однако в канцелярии премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху эти сообщения опровергли.

Блинкен заявил по итогам поездки на Ближний Восток, что лидеры Израиля и ряда арабских государств не хотят дальнейшего распространения палестино-израильского конфликта по региону. Между тем удары с обеих сторон продолжаются. Так, 16 октября военное крыло палестинского движения ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» заявило о нанесении ракетного удара по израильскому аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве.