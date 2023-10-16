Саудовский принц заставил Блинкена до утра ждать встречи
WP: саудовский принц заставил госсекретаря США Блинкена всю ночь ждать встречи
Эр-Рияд, 16 октября, 2023, 16:28 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Саудовскую Аравию на фоне эскалации палестинско-израильского конфликта не смог в назначенное время встретиться с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бенСальманАль Саудом. Ему пришлось прождать всю ночь. Об этом сообщила газета The Washington Post.
Изначально предполагалось, что аудиенция пройдёт вечером 14 октября, однако саудовский кронпринц прибыл на встречу только утром следующего дня.
«В Эр-Рияде саудовский правитель заставил Блинкена несколько часов ждать встречи, которая, как предполагалось, должна была состояться вечером, но принц явился на неё только на следующее утро», ― говорится в материале.
В ходе встречи премьер-министр и наследный принц Саудовской Аравии призвал снять блокаду с сектора Газа и заявил, что королевство стремится остановить эскалацию палестино-израильского конфликта. Он подтвердил необходимость поиска путей прекращения военных операций, которые унесли жизни невинных людей, и призвал уважать международное гуманитарное право.
Как сообщало ИА Регнум, госсекретарь США посетил Саудовскую Аравию в рамках турне по Ближнему Востоку. Также он побывал с визитом в Израиле (12 октября), Иордании, Катаре, Бахрейне, ОАЭ и Египте.
На совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Блинкен заявил, что Вашингтон всегда будет поддерживать Тель-Авив. Кроме того, в США приветствуют создание в Израиле чрезвычайного правительства, которое показало «единство и решимость израильского общества», добавил он.
Глава Госдепа также добавил, что Вашингтон и Тель-Авив стараются не допустить возникновения второго и третьего фронтов в разворачивающемся конфликте.
Боевые действия на территории Израиля и Газы начались 7 октября. Эскалация палестино-израильского конфликта произошла после того, как радикальное палестинское движение ХАМАС осуществило массированную ракетную атаку на территорию Израиля, захватив несколько населённых пунктов. В сторону Израиля выпустили десятки ракет.
Израиль начал операцию «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа, нанёс ответные удары и восстановил контроль над городами.
16 октября телеканал Al Arabiya распространил информацию о том, что в южной части Газы ввели на пять часов режим прекращения огня для того, чтобы в регион смогли доставить гуманитарную помощь и дать иностранным гражданам возможность покинуть Газу. Однако в канцелярии премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху эти сообщения опровергли.
Блинкен заявил по итогам поездки на Ближний Восток, что лидеры Израиля и ряда арабских государств не хотят дальнейшего распространения палестино-израильского конфликта по региону. Между тем удары с обеих сторон продолжаются. Так, 16 октября военное крыло палестинского движения ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» заявило о нанесении ракетного удара по израильскому аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве.