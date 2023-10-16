Вашингтон, 16 октября, 2023, 16:31 — ИА Регнум. Западные страны не сумели подготовить украинские войска к конфликту с Вооружёнными силами России. Об этом 16 октября заявил экс-советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Deep Dive.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы начали вливать туда ресурсы и людей, и за короткое время действительно можно успеть сделать что-то, но создать вооруженную силу, способную противостоять великой державе за 5–7 лет? Это абсурд. В итоге украинцы сражались храбро. И погибли в больших количествах», — сказал он.

Запад допустил серьёзный промах, когда пытался в столь короткие сроки подготовить Украину к конфликту с Россией, а потому правительства западных государств ответственны за такие действия, отметил Макгрегор.

«Ничего хорошего не произойдёт. Украина, её правительство фактически уже мертвы. Считаю, что в военном плане конфликт уже закончился», — заключил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 16 октября экс-морпех американской армии Брайан Берлетик назвал символической военную помощь стран Запада Киеву. По его мнению, такая помощь оказывается всё реже и в ходе неё поставляется чисто символическое количество вооружений.

Ранее в этот же день немецкий генерал Клаус Виттманн заявил, что западные государства не вовремя и в недостаточном объёме поставляли оружие Украине, а потому несут ответственность за провал контрнаступления ВСУ. По его мнению, такие медленные поставки дали российским войскам достаточно времени, чтобы создать укреплённые и непробиваемые линии обороны.

Президент России Владимир Путин 16 октября рассказал, что потери украинских войск в ходе контрнаступления оцениваются как восемь к одному. Глава государства 12 сентября уточнил, что с начала контрнаступления в июне ВСУ потеряли 71,5 тыс. военнослужащих. Также были уничтожены 543 украинских танка и 18 тысяч бронемашин.