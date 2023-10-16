Москва, 16 октября, 2023, 16:27 — ИА Регнум. Близкие композитора Геннадия Гладкова понимали, что после инсульта его состояние здоровья сильно ухудшилось, но его кончина всё равно стала для всех неожиданностью. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказал друг и коллега Гладкова, композитор Юрий Энтин.

Машков Юрий/ITAR-TASS Геннадий Гладков

Ранее стало известно, что 16 октября на 89-м году жизни скончался советский и российский композитор Геннадий Гладков. Об этом рассказал его помощник.

«Это огромное горе! Очень жаль! Не могу много об этом говорить. Мы дружили больше 60 лет. Но он тяжело болел. Состояние сильно ухудшилось после инсульта, поэтому, хоть и нехорошо так думать, но мы чувствовали, что это может произойти, но всё равно это случилось неожиданно. У него было много планов», — поделился Энтин.

Юрий Энтин и Геннадий Гладков познакомились в 1962 году. Позже они вместе работали над созданием музыки для мультфильма «Бременские музыканты», создателем которого был также близкий друг Геннадия Игоревича народный артист России Василий Ливанов.

Народный артист России Геннадий Гладков написал музыку для многих советских и российских кинокартин и мультфильмов. Известность Гладкову принесла его работа над мультфильмом «Бременские музыканты». Также он написал знаменитую музыку к таким кинолентам, как «Обыкновенное чудо», «Джентльмены удачи», «12 стульев».

В 2014 году перенес инсульт. После выздоровления написал музыку к фильму «Медный всадник». Гладков являлся членом Национальной академии кинематографических искусств и наук.

Как рассказал источник ИА Регнум, народный артист скончался от острой сердечно-сосудистой недостаточности. Собеседник агентства рассказал, что на состояние здоровья в последнее время Гладков не жаловался, а планировал на этой неделе посетить театр.

Певец, заслуженный артист России Леонид Серебренников вспоминает о композиторе как о светлом и очень жизнерадостном человеке, сохранившем силы и оптимизм даже после тяжелой болезни. Артист впервые встретился с Гладковым в 1978 году на съёмках фильма «Голубка», где Серебренников записал песню «Твой поезд». И вскоре после этого Геннадий Гладков предложил тогда ещё начинающему певцу серьёзную работу в музыкальной картине «Обыкновенное чудо».

Помощник композитора Малик Аминов рассказал, что церемония прощания с Геннадием Гладковым будет проходить в кругу семьи и на неё не будут допускать посторонних. Такое решение было принято сыном композитора.