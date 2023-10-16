Москва, 16 октября, 2023, 15:56 — ИА Регнум. Флаг международной выставки-форума «Россия» теперь развевается на Эльбрусе. Как сообщили в пресс-службе выставки, на вершину самой высокой горы России и Европы флаг подняла и установила команда института развития Кавказ.РФ.

Восхождение на Западную вершину Эльбруса спасатели Руслан Гулиев, Алексей Водолазкин и Константин Кукушкин совершили 13 октября. На высоте 5642 метра над уровнем моря, они развернули флаг международной выставки-форума «Россия», чтобы поддержать мероприятие и пригласить россиян на открытие выставки, которое состоится 4 ноября на ВДНХ.

На ней организаторы представят достижения всех регионов страны, в том числе посетители смогут увидеть стенд Кавказ.РФ с Эльбрусом в миниатюре.

«Там можно будет сделать крутое фото и узнать больше о Северном Кавказе», ― рассказал участник восхождения.

Как сообщало ИА Регнум, международная выставка-форум «Россия» пройдёт с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года. Участниками станут все 89 субъектов России, федеральные министерства, крупнейшие корпорации и общественные организации. На весь период проведения запланированы культурно-развлекательная, образовательная и деловая программы.

Так, в частности, в павильонах ВДНХ откроют семь лекториев, где расскажут о современных достижениях России в разных сферах. Флагманский лекторий «Знания» разместят в павильоне «Россия — Моя история», там будет работать интерактивная познавательная выставка, посвящённая знаковым изобретениям, которые появились в России и изменили мир.