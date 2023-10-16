Киев, 16 октября, 2023, 15:46 — ИА Регнум. Обострение палестино-израильского конфликта не должно отвлекать внимание Запада от ситуации на Украине. Об этом 16 октября заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба на пресс-конференции в Киеве с председателем ОБСЕ, главой МИД Северной Македонии Буяром Османи.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Ни в одном из этих конфликтов мы не можем проиграть, кризис продолжается. Один кризис наступает после другого. Но новый кризис не должен отвести внимание от предыдущего кризиса, потому что все взаимосвязано», — сказал он.

По утверждению главы украинского МИД, киевские власти получают сигналы от партнёров о продолжении поддержки Украины на фоне начала оказания ими помощи Тель-Авиву. Кулеба назвал такие действия Запада «единственной жизнеспособной стратегией».

Как передавало ИА Регнум, ранее израильский портал Ynet сообщил, что Тель-Авив дал понять главе киевского режима Владимиру Зеленскому, ранее изъявлявшему желание приехать в Израль на фоне обострения конфликта с палестинцами, что для такого визита пока не время. Украинский лидер хотел приехать в страну с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Испанская газета El Mundo 13 октября написала, что Зеленский неожиданно прибыл в Брюссель для участия в заседании министров обороны стран НАТО. По данным издания, глава киевского режима боится, что Украина может лишиться поддержки США на фоне ситуации в Израиле.

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин 15 октября призвал жителей страны приготовиться к скорому отказу Белого дома помогать ВСУ на фоне обострения ближневосточной ситуации. По его словам, скоро настанут тяжелейшие для Украины последствия из-за обострения палестино-израильского конфликта.