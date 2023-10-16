Москва, 16 октября, 2023, 15:36 — ИА Регнум. Новые купюры номиналом 1000 и 5000 рублей, представленные 16 октября Банком России, имеют высокую степень защиты, из-за чего их вряд ли получится подделать, говорится в сообщении «Гознака».

Bulkin Sergey/Global Look Press

«Защитный комплекс, который теперь содержит наиболее высокотехнологичные и надёжные признаки, которые на сегодняшний день легко проверить без специального оборудования и при этом крайне трудно, если вообще возможно, подделать», — отметили в «Гознаке».

Сообщается, что на обеих купюрах есть уникальная защитная нить, принципиально отличающаяся от той, что на банкнотах старого образца. Она содержит ряд защитных признаков. Первый — создание эффекта объёма у повторяющегося изображения знака рубля, который видно при взгляде на нить. Второй — это смена изображения при изменении угла обзора. На новых купюрах также разместили два оптически-переменных защитных элемента, один из которых используют на обновленной сторублёвой банкноте и на купюрах в 200 и 2000 рублей.

Также при наклоне банкнот на поле возле слова «РОССИЯ» становятся видны разноцветные числа 1000 или 5000 в соответствии с номиналом. При развороте купюры на 180 градусов меняются не только их цвета, но и цветовая гамма.

Как сообщало ИА Регнум, новую купюру номиналом 1000 рублей посвятили Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. На её лицевой стороне разметили изображение Никольской башни Нижегородского кремля, а на обороте — Музей истории государственности татарского народа и Татарстана в Казани, башню Сююмбике в Казанском кремле и Музей археологии и этнографии в Уфе.

Новую пятитысячную купюру посвятили Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу. На одной из её сторон разметили стелу «Европа — Азия», а на другой — челябинский памятник «Сказ об Урале» и стелу «66-я параллель» в Салехарде.