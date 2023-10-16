Берлин, 16 октября, 2023, 15:13 — ИА Регнум. Федеральное правительство Германии после долгих колебаний решило ввести стационарный контроль на границе с Польшей, Чехией и Швейцарией, сообщил 16 октября телеканал Welt, ссылаясь на источники в МВД ФРГ и Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Bernd Wüstneck/dpa/picture-alliance/ТАСС

«Министр внутренних дел Нэнси Фейзер (СДПГ) встретится со своими коллегами из этих стран в понедельник, чтобы обсудить дальнейшие вопросы», — говорится в сообщении.

Журналисты отметили, что Германия пока установила стационарный контроль только на границе с Австрией. Если эти ограничения применят к другим странам, Берлин будет обязан уведомить Брюссель. В ФРГ заявляют, что вводят контроль в качестве превентивной меры на случай роста потока нелегальных мигрантов в страну.

По данным немецких властей, с января по сентября 2023 года в ФРГ запросили убежища 233 744 человека, что на 73% больше, чем за тот же период прошлого года.

Как сообщало ИА Регнум, 30 канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что слишком много мигрантов стремятся попасть в страну. Он отметил, что ситуацию нельзя отпускать на самотёк, ипридётся вводить ограничения. Глава правительства подчеркнул, что почти все беженцы, прибывающие в ФРГ, до этого побывали в других странах ЕС, но не стали там регистрироваться, чтобы иметь возможность обосноваться в Германии.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 20 сентября заявил, что страна находится на грани своих возможностей по приёму мигрантов, пуская на свою территорию треть всех беженцев, которые прибывают в ЕС.