Москва, 16 октября, 2023, 14:47 — ИА Регнум. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя желание президента США Джо Байдена «подавить» Россию, выразил уверенность, что этого не произойдет, в том числе и из-за деменции американского лидера.

Сергей Корсун ИА REGNUM

«Ничего из этого не произойдёт. Одна из причин заключается в том, что он уже забыл, что сказал. Деменция — полезная вещь», — пояснил Медведев в Twitter.

Президент США в интервью телеканалу CBS 15 октября заявил, что в случае переизбрания на второй срок собирается «подавить» Россию и разрешить ближневосточный конфликт. Он добавил, что Европа может объединиться для этой цели. При этом американский президент выразил желание сдержать российского лидера, чтобы тот, по его мнению, не смог причинить тех неприятностей, которые причинял.

В апреле Медведев назвал Байдена отчаянным дедом из-за решения 80-летнего политика баллотироваться на второй президентский срок.

Президент США 25 апреля заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в США в 2024 году.