Москва, 16 октября, 2023, 14:34 — ИА Регнум. Вооружённые силы России пресекли деятельность диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) украинской армии на острове Корабелка в Херсонской области. Об этом 16 октября рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

По словам военного, в районе Херсона и Никольского в Херсонской области российские войска уничтожили два склада боеприпасов.

«Кроме того, пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы на острове Корабелка», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, 15 октября Конашенков сообщил, что российские военные пресекли деятельность ДРГ ВСУ у Ольшан в Харьковской области. Он уточнил, что также подразделения Западной группировки войск отразили на купянском направлении за сутки шесть попыток атак украинской армии.

Официальный представитель Минобороны 14 октября заявил, что ВС России пресекли у Лимана Первого в Харьковской области деятельность украинской ДРГ. Также, по его словам, за сутки были уничтожены две боевые машины пехоты, танк, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и три пикапа ВСУ.