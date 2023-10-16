Москва, 16 октября, 2023, 14:31 — ИА Регнум. С водной акватории Москвы за период навигации собрано около 600 тонн мусора. Как рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков, это сделали суда коммунального флота российской столицы.

Александра Просвирникова ИА REGNUM Москва-река

По его словам, коммунальные суда в ежедневном режиме занимались сбором мусора с водной поверхности Москвы-реки и судоходной части Яузы, ликвидировали загрязнения, убирали иловый осадок. «В общей сложности, — отметил Бирюков, — собрали около 600 тонн плавающего мусора, ликвидировали почти 100 различных загрязнений, со дна извлекли около 21 тыс. тонн песка и грунта».

Московский коммунальный флот работает круглый год, рассказал заместитель мэра. «Даже после окончания сезонной навигации, — отметил он, — на воде остаются два судна с ледовым классом до 20 сантиметров». На незамерзающих реках действуют мусоросборщики и катера оперативного реагирования. Вся акватория Москвы-реки в границах города и судоходный участок Яузы постоянно контролируются благодаря грамотной расстановке флота и баз сбора мусора.

«Основные усилия по сбору плавающего мусора сосредоточены в верховьях Москвы-реки», — отметил Петр Бирюков. По его словам, это позволяет обеспечить чистоту русла ниже по течению. «Работают суда-мусоросборщики, в зонах с небольшой глубиной — маломерные суда. На извлечении донных наносов песка и грунта задействуем плавкраны и несамоходные шаланды с буксирами», — подчеркнул он.